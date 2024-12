Le feste per i poveri. Associazioni in campo per portare serenità

Ad Ascoli, come negli anni passati, anche le festività natalizie del 2024 saranno all’insegna dell’inclusione sociale, in favore dei poveri e dei bisognosi. Torneranno, infatti, due importanti iniziative di solidarietà: il ‘Natale di tutti’ e il ‘Capodanno di tutti’, che vedono il Comune di Ascoli, la Caritas diocesana, il Polo di accoglienza e solidarietà (Pas), l’associazione Betania e l’associazione Zarepta fare squadra, per offrire un momento di serenità e di condivisione a chi sta sperimentando momenti difficili. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Marco Fioravanti, gli assessori Massimiliano Brugni e Donatella Ferretti, oltre a Giorgio Rocchi (direttore Caritas diocesana), Pino Felicetti (presidente Pas), Mimmo Bianchini (associazione Betania) e Raniero Isopi (associazione Zarepta). Per quanto riguarda il ‘Natale di tutti’, la mensa Zarepta, che ogni giorno provvede ad offrire circa 100 pasti caldi a pranzo e circa 40 pasti a cena, preparerà un pranzo del 25 dicembre all’insegna della tradizione ascolana, con un menù natalizio che sarà reso possibile grazie all’aiuto del Gruppo Gabrielli. Inoltre, per la sera del 31 dicembre, con l’iniziativa ‘Capodanno di Tutti’, 200 commensali saranno attesi presso la Chiesa del Sacro Cuore, per un cenone che si svolge dal 2008. Anche il primo gennaio 2025 ci sarà un pranzo offerto dalla Zarepta. Il sindaco Fioravanti ha spiegato il senso delle iniziative: "Non vogliamo solo concedere un pasto a chi è in difficoltà, ma anche infondere una speranza a chi l’ha persa". Durante la presentazione, è stata poi sottolineata l’importanza di aiutare l’infanzia del territorio: per questo motivo, l’azienda Bontempi ha deciso di donare al Comune circa 200 giochi musicali, da distribuire ai bambini assistiti dalla Caritas.

Giuliano Centinaro