Le gemelle Sara e Rita vincono 50mila euro al programma tv

Tantissimi fermani lunedì hanno seguito e tifato per Sara e Rita Mercuri, le gemelle di Montefalcone Appennino che, hanno partecipato alla sfida di ‘Affari Tuoi’, noto programma di Rai Uno condotto da Amadeus portando a casa una vincita di 50.000 euro. La loro presenza era stata già notata da qualche giorno fra gli ospiti della trasmissione, ma lunedì sera sono salite in pedana da protagoniste, Sara e Rita gestiscono un negozio di alimentari a Ete Caldarette di Fermo, e durate la serata hanno salutato anche la piccola comunità di Montefalcone, la loro è stata una cavalcata avvincente e la loro simpatia ha finito per conquistare il pubblico.