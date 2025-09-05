Le graduatorie supplenze nel mirino

A pochi giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico, nel Piceno e nel fermano esplode il ‘caso’ relativo alle graduatorie per le supplenze. A seguito del decreto di ripubblicazione delle cosiddette Gps, ovvero le graduatorie provinciali per le supplenze, alcuni insegnanti si sarebbero visti scavalcati da colleghi con meno esperienza. Secondo alcuni, ciò non sarebbe dovuto al possesso di migliori competenze ed eventuali punteggi superiori a quelli precedenti sarebbero stati assegnati in modo equivoco. Pertanto, ci sarebbero state decine di ricorsi, tanto che qualcuno avrebbe esposto la situazione anche alla procura. Il provveditorato agli Studi, per Ascoli e Fermo, avrebbe già intrapreso dei controlli. In poche parole, per spiegare meglio quanto sarebbe accaduto (il condizionale è d’obbligo in questi casi), alcuni insegnanti che vanterebbero una lunga carriera sarebbero stati superati nelle graduatorie da altri che avevano, fino a poco tempo fa, punteggi nettamente inferiori. Una situazione resa ancor più complicata, per chi è rimasto escluso, dal fatto che rispetto ai precedenti anni scolastici ci sono meno studenti iscritti sia nel Piceno che nel fermano. Ciò, sicuramente, a causa della crisi demografica che ha portato ad avere meno nascite e, quindi, meno ragazzi iscritti nelle varie sezioni scolastiche. L’assegnazione delle supplenze, che avviene tramite un apposito algoritmo, riguarda le scuole di ogni ordine e grado: infanzia, primarie, medie e superiori. Il provveditorato, come detto, starebbe verificando quando accaduto, cercando di accertare la veridicità di quanto reclamato dagli insegnanti che in queste ore stanno protestando.

Intanto, la Regione Marche ha ufficializzato il nuovo calendario scolastico: si parte il 15 settembre e l’ultimo giorno di lezione sarà il 6 giugno. Per le scuole dell’infanzia, invece, si andrà avanti fino al 30 giugno. Le vacanze di Natale sono in programma dal 23 dicembre al 6 gennaio, mentre quelle di Pasqua dal 2 al 7 aprile. Il primo giugno, infine, previsto il ‘ponte’ per la festa nazionale della Repubblica. In tutto, per le scuole primarie e secondarie saranno 203 i giorni di lezione. Quelli effettivi, s’intende. Per le scuole dell’infanzia, che appunto chiuderanno a fine giugno, saranno invece 223.

Matteo Porfiri