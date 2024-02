’Le guarigioni e i guaritori’. Ecco un libro

Filosofa e teologa, la professoressa sambenedettese Giancarla Perotti, presenta il suo ultimo libro "Le guarigioni di Gesù e i nuovi guaritori newagers". L’evento ci sarà sabato prossimo, nel santuario di San Giacomo della Marca a Monteprandone, alle ore 16. Conversano con l’autrice padre Lorenzo Turchi e la professoressa Ascenza Mancini.

Nella prima parte del libro la teologa afferma che il modo abituale di intendere le guarigioni di Gesù è sempre stato quello della prova della sua divinità, la dimostrazione dell’onnipotenza di Dio.

"Questa interpretazione non è sbagliata – afferma Giancarla Perotti - ma va un po’ ridimensionata, oggi la teologia include l’interpretazione antropologica, che considera i miracoli e le guarigioni di Gesù dei veri e propri atti di umanizzazione".

La scrittrice descrive Gesù come il testo del Vangelo lo presenta, cioè come colui che guarisce ogni sorta di malattia e di infermità. Non è così per quanto riguarda tutto ciò che proviene dal movimento New Age. "Siamo di fronte ad un grave rinnegamento di massa, di stampo gnostico ed esoterico – aggiunge la Perotti - che si propone come superamento neo-pagano del cristianesimo, in cui l’uomo è Dio, si auto-progetta e si auto-salva con tecniche magiche".

m. i.