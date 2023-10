Le imprese fanno rete per il rilancio: "Con l’unione siamo più competitivi"

Reti d’impresa e filiere costituiscono sempre di più i fattori determinanti per il rilancio dell’economia e l’accrescimento della competitività regionale nonché provinciale. Sono questi i veri propulsori di innovazione, tecnologia, digitalizzazione e transizione Esg (Environmental, social and governance). Nella sede di Confindustria Ascoli ieri si è tenuta la tavola rotonda organizzata da Piccola Industria Confindustria Marche in stretta sinergia con Intesa Sanpaolo e la presenza di Retimpresa. "Nel fare un accenno sul tema trattato volevo portare la mia esperienza relativa al settore sanitario in cui opero – commenta Simone Ferraioli, presidente Confindustria Ascoli –. Nella nostra regione nel 2015 fu fatta una sperimentazione riorganizzando i posti letti privati. La quadra fu trovata attraverso una rete-contratto tuttora esistente e che si chiama casa di cura delle Marche. Ciò testimonia quanto a livello regionale ci sia stata una lungimiranza nella riorganizzazione di un settore cruciale per la vita dei cittadini".

I dati statistici aggiornati ad ottobre 2023 parlano di una spiccata capacità delle aziende marchigiane e ascolane nel fare rete. Esattamente sono 1.389 le imprese aderenti (12esimo posto nazionale tra le varie regioni del paese) con ben 467 reti attive. Nello specifico ad Ascoli se ne contano ben 247 di aziende. Un quarto posto fatto registrare dalla provincia picena dopo Ancona (407), Macerata (86), Pesaro Urbino (272) e davanti a Fermo (178). Risultati importanti che dimostrano quanto le piccole e medie imprese stiano reagendo positivamente nonostante le conseguenze delle molteplici turbolenze che hanno colpito l’economia italiana ed internazionale, imprimendo quindi mutamenti profondi alle filiere industriali e alle catene di approvvigionamento. Presenti all’incontro anche Giovanni Tardini (presidente piccola industria Confindustria Marche), Fabrizio Landi (presidente di RetImpresa), Anna Roscio (responsabile direzione sales & marketing imprese Intesa Sanpaolo) ed Emanuele Orsini, vice presidente nazionale Confindustria per credito, finanza e fisco. "La forza delle Marche è nella sua vocazione manifatturiera, nei distretti e nei rapporti di filiera, dove la sinergia tra grandi e piccole imprese generano alta qualità e capacità competitiva" spiega Alessandra Florio, direttrice macroregione Emilia Romagna-Marche di Intesa Sanpaolo.

Massimiliano Mariotti