Le imprese in sofferenza: in un anno 1.169 chiusure

Soffrono le imprese del Piceno. La fotografia che emerge dai dati forniti dalla Camera di Commercio è tutt’altro che positiva. Complessivamente nella provincia di Ascoli nell’anno 2022 risultano 1.046 iscrizioni di nuove imprese contro le 1.169 cessazioni, quindi un saldo negativo di -123. Un dato questo al di sotto della media nazionale ma in linea con quello regionale se si considera il tasso medio di crescita che per l’Italia si attesta sullo 0,79%, mentre nelle Marche tocca il segno meno -0,56%. Nella regione non si riscontrano eccezioni all’andamento sfavorevole: saldi e tassi di crescita annuali sono dunque negativi per tutte le province marchigiane: Macerata (-58; -0,16%), Ascoli Piceno (-123; -0,51%), Ancona (-276; -0,62%), Pesaro-Urbino (-309; -0,79%), Fermo (-163; -0,80%). Se andiamo a guardare la tipologia di imprese registrate nella provincia di Ascoli ci accorgiamo che il 50,2% è rappresentato da imprese individuali (12.058), il 30,6% da società di capitale (7.340), il 16,4% da società di persone (3947), il 2,8% altre forme (665). Negativo il tasso di crescita medio nel 2022 per le prime, siamo al -1,37%, negativo anche per le società di persone al -1,80, crescono dell’1,57 le società di capitale e dell’1,05 le altri forme di impresa. Nel totale appunto siamo al -0,51%.

Nell’esame dell’andamento dei diversi settori di attività economica viene considerato il saldo dello stock delle imprese registrate alla fine del quarto trimestre 2022 rispetto al 31 dicembre 2021, depurato delle cancellazioni d’ufficio intercorse nel periodo. Nel 2022 nel Piceno, dal punto di vista del settori di attività economica, si osserva un’alternanza di saldi dello stock positivi e negativi. I valori più favorevoli sono quelli relativi ai servizi alle imprese (+30 il saldo dello stock), seguite da Attività professionali, scientifiche e tecniche (+22), alloggio e ristorazione (+13), Costruzioni (+9), Istruzione, Sanità e assistenza sociale (+9), Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (+7), Attività immobiliari (+4), altre attività di servizi (+3), informazione e comunicazione (+2), istruzione (+1). I saldi dello stock negativi più consistenti sono relativi invece alle attività finanziarie (-1), forniture di servizi quali acqua (-5), energia (-19), trasporto e magazzinaggio (-48), agricoltura (-53) e il commercio tocca il – 81 su 5.115 imprese registrate.

Dunque il settore più in difficoltà è proprio quello del commercio. Soprattutto il piccolo commercio. Quindi i negozi più piccoli, le attività artigianali. Secondo i dati forniti dalla Camera di commercio nel 2022 sotto la categoria minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, intesi come esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa che attuano la vendita di prodotti quasi esclusivamente alimentari su una superficie normalmente fino a 400 mq, risultano registrate 138 attività nella provincia di Ascoli Piceno, 121 sono attive, 3 sono le nuove iscrizioni e 8 le cessazioni.

