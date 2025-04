Le manifestazioni. Sindacati e collettivi:: "Scendiamo in piazza contro le intimidazioni"

"Sarà un Primo Maggio a difesa del lavoro e dei valori democratici della nostra costituzione". La Cgil si prepara alla festa in programma domani dalle 16,30 a piazza Ventidio Basso a base di pane e olio, fave, formaggio e la musica de "I soliti ignoti". Un evento che inevitabilmente vivrà anche dei riflessi di quanto avvenuto lo scorso 25 Aprile con le polemiche che hanno seguito i controlli effettuati dagli agenti della Questura e della Polizia locale alla titolare dell’Assalto ai forni in piazza Arringo che ha esposto un lenzuolo dal contenuto antifascista. A ciò ha fatto seguito l’apparizione in città di striscioni intimidatori e offensivi sui quali sta indagando la polizia. Una vicenda che ha destato un enorme clamore, arrivando ad essere diffusa perfino in Cina. "Basta tollerare gli atteggiamenti, gli striscioni, le manifestazioni, fasciste nella nostra città, Medaglia d’Oro per Attività Partigiana" afferma la Cgil che chiede ai cittadini di "destarsi a difesa della Democrazia". "Per tutte queste ragioni abbiamo scelto di dedicare la nostra festa del Primo Maggio, non solo a difesa del lavoro tutelato, dignitoso, sicuro e stabile, ma anche a quel mondo del lavoro che si batté per sconfiggere il fascismo e nazismo". Intanto si susseguono le prese di posizione a supporto di Lorenza Roiati. I gruppi dell’opposizione consiliare del Comune di Ascoli hanno annunciato che presenteranno un’interrogazione per far luce sulla vicenda. Inoltre invitano la cittadinanza a partecipare al Consiglio Comunale che si terrà stamani dalle ore 9 a Palazzo dei Capitani "in cui verrà discussa una nostra interrogazione sull’istituzione del museo della memoria per la Resistenza ascolana del 1943". Il deputato del M5S Giorgio Fede ha depositato un’interpellanza urgente chiedendo al ministro Piantedosi di fare piena luce sulla catena di comando che ha portato ai controlli di cui è stato oggetto il 25 Aprile L’Assalto ai forni, e un’interrogazione a Piantedosi è stata presentata anche dal senatore di Italia Viva Enrico Borghi. Mentre ieri la vicenda è stata citata addirittura dal segretario dell’Anm Rocco Maruotti all’assemblea nazionale della Cgil contro mafia e corruzione: "Nelle attuali democrazie si nega il diritto di essere sé stessi, vedi il divieto di manifestazioni Lgbtq+ nell’Ungheria di Orban. Si arrestano gli oppositori politici, vedi l’arresto di Imamoglu nella Turchia di Erdogan, oggi ospite del governo Meloni, quale migliore occasione per dire qualcosa sul pericolo insito nella repressione del dissenso politico? Oppure dove, secondo una lettura invertita dalla VII disposizione transitoria della Costituzione, si identifica una giovane fornaia che esalta i valori costituzionali e non si identifica nessuno dei partecipanti ad una folta manifestazione in cui si rende omaggio alla memoria del fondatore del partito fascista".

Intanto è in via di definizione la manifestazione organizzata dal Collettivo Caciara: "Scendiamo in piazza, perché l’aria che respiriamo è da troppo tempo irrespirabile. Scendiamo in piazza per rispondere a chi continua a ripeterci che ’il fascismo non esiste più’. Presto vi comunicheremo il luogo di partenza ufficiale del corteo: nonostante i tentativi di rallentarci anche con la burocrazia, noi ci saremo. Non daremo alcuno spazio alle strumentalizzazioni e non accetteremo alcuna bandiera di partito". Per aderire alla manifestazione: collettivocaciara@gmail.com

Peppe Ercoli