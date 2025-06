Le Marche in fiore, ecco i premi. Tutte le aziende protagoniste

Il distretto florovivaistico del Piceno è stato protagonista all’ultima edizione di Euroflora. ’Le Marche, Giardino Infinito’, ha vinto il Gran Premio d’Onore della Giuria di quest’anno e una menzione speciale: "Per essere riusciti a ricreare un ambiente mediterraneo ricco di biodiversità con un’attenzione alla filiera antica della seta, che collega il rapporto tra la natura e il mondo artigianale".

Ieri pomeriggio nella sala gialla della Camera di Commercio si è svolta la cerimonia di premiazione alle aziende del Piceno e delle Marche che hanno preso parte attraverso l’azienda speciale Linfa alla Collettiva realizzata in collaborazione con la Regione Marche. Oltre al Premio d’Oro tributato alla collettiva nel suo insieme, ricco il palmares: Balestra Vivai ha ottenuto il primo premio per la categoria Phormium Tenax. Gradino più alto del podio, nella categoria Quercus, anche per la società agricola di Acciarri Mattia e Alfredo, Traini Ecoservice si è piazzati al secondo posto per la categoria Bouganvillea in fiore, come pure l’azienda agricola Marconi Antonio e figli, per il Nerum Oleander e la Talamonti Angelo vivai per le categorie Osmanthus e Acer.

Le imprese presenti a Euroflora sono state: Traini Ecoservice srl di Ascoli; Talamonti Angelo Vivai di Campofilone, società Agricola di Aciarri Mattia e Alfredo di Massignano, Balestra Vivai di Grottamare, azienda Agricola Marconi Antonio e figli di Grottammare, Colletta Claudio di Grottammare, Piccinini Artemio Vivai Piante di Pagliate del Tronto, azienda Agricola Marconi Domenico di San Benedetto, Nicola Brutti Vivai di Grottammare, Piante Santori di Grottammare e azienda Agricola Fratelli Bernabei Bruno e Vincenzo di Spinetoli.

Vittorio Bellagamba