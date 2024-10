Le mazzancolle ’aliene’ nelle reti dei pescatori

Dopo il granchio blu arriva la Mazzancolla rosa. Con la ripresa dell’attività di pesca, nelle reti si è scoperta una nuova varietà di Mazzancolla, è più grande ed ha un colore rosa. "E’ come se fosse un gambero, ma più grande – afferma il pescatore Pietro Ricci di ’Nati in Adriatico’ – forse sono riproduttori venuti da altri mari che in Adriatico potrebbero trovare le condizioni ideali come habitat. Al momento con le nostre reti non abbiamo ancora visto i piccoli esemplari, quindi non sappiamo se si stanno riproducendo. Il mare, comunque, sta cambiando e sulle nostre tavole arrivano pesci nuovi". Sul caso sta lavorando il professor Alberto Felici, direttore del Master sulla gestione delle aree e delle risorse marine dell’Università di Camerino, ieri nel mercatino del pesce di San Benedetto per prelevare alcuni esemplari da esaminare.

"Si chiama Penaeus Aztecus e proviene dalla stessa area del granchio blu, ha quindi origine atlantica – afferma il professor Felici – Può essere considerata specie aliena attualmente monitorata in Sicilia da me a dal professor Francesco Tiralongo dell’Università di Catania. La presenza in Adriatico non era stata documentata. Non ha gli effetti devastanti del granchio blu, quindi bisogna stare tranquilli. E’ chiaro, però, che l’impatto della specie è ancora tutto da studiare e da valutare. Di sicuro è commestibile con carni molto gradevoli. La presenza di questa specie potrebbe offrire una nuova possibilità ai pescatori di poter incrementare il pescato senza impattare sulle specie autoctone. La mia percezione è che le carni siano superiori per qualità a quelle della mazzancolla locale, comunque prima devo fare le analisi. Come Università abbiamo anche fatto il primo bando per un corso di formazione delle specie aliene marine". I pescatori fanno notare che le Mazzancolle locali hanno un colore grigio con piccoli riflessi rosa e marroni e solo dopo cotte diventano arancioni e si possono confondere con i gamberi che, a ogni modo, hanno colore rosso tendente all’arancio che si schiarisce durante la cottura. Mazzancolla e gamberi rosa sono diversi anche morfologicamente: le antenne delle mazzancolle sono lunghe e filiformi, quelle dei gamberi sono quattro, due lunghe e due corte. Differiscono anche per la lunghezza, i gamberi sono lunghi al massimo 10 centimetri mentre le mazzancolle arrivano fino a 15 ed hanno la coda a ventaglio, si pescano nel Mediterraneo e principalmente in Adriatico.

Marcello Iezzi