Le ’Memorie di mare d’amare’

Nella sede dell’associazione Marinai d’Italia di San Benedetto, nella mattina di domenica, alla presenza del sindaco Antonio Spazzafumo, si è tenuta la premiazione del concorso di pittura, ’Memorie di mare d’amare’. L’iniziativa, ideata da Roberto Capocasa, ha riscosso notevole successo. All’esame della giuria, composta da Giancarlo Orrù, Giovanni Tonelli e Fabio Magnifici, sono giunte 17 magnifiche opere. Fabio Castellaneta di Taranto, si è aggiudicato il primo premio, seguito da Carmine Antonio Mazziale di Campobasso e da Gabriele Scartozzi di San Benedetto. Quarta piazza per Antonio Civitasse, abruzzese e quinta per Svetlana Rdkco, Ucraina. Le prime tre opere classificate resteranno esposte nella sede dell’associazione Pescatori, le altre, nei prossimi giorni, saranno messe all’asta ed il ricavato sarà donato interamente alle Associazioni: X Mano, Biancoazzurro e Centro Diurno di Salute Mentale. Al sindaco Spazzafumo il presidente dell’associazione pescatori, Federico Falaschetti ha donato la tessera 109, che è stata accolta con interesse dal Primo cittadino. L’Incontro con il sindaco Spazzafumo è stata l’occasione, per Roberto Capocasa, ma non solo lui, per coinvolgere il Primo cittadino nell’iniziativa di realizzare un piccolo laboratorio, aperto a tutti i pittori locali che lo desiderano, negli ex box della piccola pesca, in modo da trasformare una zona destinata a un probabile degrado, in polo culturale e di richiamo turistico. Spazzafumo vede con interesse l’iniziativa ed ha promesso il suo impegno in tale direzione, anche se ci saranno alcune difficoltà burocratiche da superare. L’idea, ad ogni modo, è piaciuta molto ed ha raccolto il parere favorevole degli artisti e dei presidenti delle Associazioni presenti alla premiazione.

Marcello Iezzi