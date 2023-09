Le mense scolastiche attivate anche in via Alighieri e Firenze

Da lunedì anche le mense dei plessi scolastici di via Alighieri e di via Firenze si attiveranno per offrire il servizio a un totale di 387 bambini. Complessivamente, quest’anno, usufruiranno della refezione scolastica, 935 scolari (548 nelle scuole del centro, dove il servizio è partito il 18 settembre). Il comune di Grottammare, per l’anno 2023, stima in bilancio una spesa di € 577.991,58; la contribuzione delle famiglie richiedenti è prevista in 371.000 €, per un grado di copertura presunto del 64,19%. L’anno 2022 si è chiuso con una spesa di € 579.142,51, la contribuzione delle famiglie è risultata del 63,99%. Intanto, nell’edificio di via Firenze le maestranze dell’impresa l’Ediltres srl di Monsampolo del Tronto stanno ultimando le opere di finitura all’interno dell’ambiente destinato a refettorio. Per quanto riguarda lo spazio esterno, l’ufficio Lavori pubblici comunica che è quasi pronto il giardino sul retro dello stabile (gli arredi gioco verranno installati la prossima settimana) e a breve partiranno anche quelli sulle facciate. Nei giorni scorsi, inoltre, è stata regolamentata la viabilità, per garantire adeguati livelli di sicurezza in attesa della recinzione definitiva. Sull’argomento, si rileva l’intesa unanime del Consiglio comunale che ieri pomeriggio ha trattato ampiamente la questione, trovando l’accordo sulla necessità di studiare una migliore organizzazione della viabilità, anche modificando l’attuale circolazione viaria del quartiere ad ovest della Ss16. I lavori sull’edificio sono costati al Comune circa 260.000 euro. "Non è stato semplice adeguare a plesso scolastico una struttura nata per altri fini – dichiara la consigliera delegata alle politiche scolastiche, Oriana Vitarelli – Tuttavia, tenendo conto delle esigenze di organizzazione scolastica, abbiamo ritenuto opportuno investire risorse superiori a quelle previste"

Ma. Ie.