Le modelle vietnamite per le ditte del Piceno

Tre splendide modelle vietnamite ieri mattina hanno accompagnato l’impresario ascolano Andrea Barbieri per promuovere il mercato asiatico alle aziende di moda marchigiane e del Piceno in particolare. Si tratta di Kim Puhong, autentica star delle passerelle vietnamite, con una carriera già affermata in patria e che sta facendo anche alcuni corsi per imparare a sfilare alle nuove ragazze, di Than Tui che è il nuovo volto della moda vietnamita, campionessa di Taekwondo. conosciuta da Barbieri per strada e diventata subito richiestissima e infine della modella Tu Ahn, prima vietnamita su Vougue Singapore e sulla copertina di Grazia Asia, che la prossima settimana lavorerà per Diesel e Blauer a Milano.

"Siamo qui – ha dichiarato Claudio Barbieri all’interno del Caffè Meletti – per illustrare il nostro progetto di portare aziende marchigiane e picene in particolare alla Fashion Week di Singapore. Alla prima edizione di questa Fiera abbiamo avuto 40 aziende di 18 nazioni, molte italiane, ma nessuna dalle Marche. Vogliamo collaborare per far incontrare le aziende con i buyer asiatici anche perché quelle che hanno già partecipato torneranno tutte. Stiamo lavorando anche al Micam alla Fiera della Calzatura per allacciare alcuni rapporti di collaborazione. Non è facile infatti avere un contatto immediato con chi vuole acquistare marchi italiani all’estero. Non servono aziende grandi perché in Asia apprezzano soprattutto l’artigianato, il fatto a mano, l’esclusivo naturalmente Made in Italy. Abbiamo preso contatto con la Confartigianato: sono ricercatissime aziende di abiti, accessori e scarpe. In questo senso nei prossimi giorni faremo dei set fotografici qui ad Ascoli".

