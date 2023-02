Lavorano nell’orto vicino o nel campo più lontano. Prima di indossare gli stivaloni protettivi da campagna pregano, che il sole non è ancora comparso all’orizzonte. Poi, tornate in monastero, dopo la santa messa, realizzano marmellate (a Santa Vittoria in Matenano) o dipingono icone (a Monte San Martino), o ricamano e cuciono come in altre comunità della nostra Terra di Marca. Monache Benedettine! Quante volte ho parlato di loro: del loro modo di vivere diversamente; delle loro oasi di serenità; della loro passione di stare al mondo con uno sguardo all’oltremondo. Un itinerario può metterle tutte insieme: a Marnacchia di Amandola come a Monte San Martino (la terra dei Crivelli), a Santa Vittoria in Matenano come a Sant’Angelo in Pontano, oppure a Fermo, a due passi da Villa Vitali. Perché scriverne oggi? Perché il sorriso di Madre Ida mentre serve a tavola, lei badessa, rincuora i presenti; perché i consigli di Madre Stefania, anche lei badessa, riscaldano il cuore dei tanti sofferenti nello spirito. Ha scritto il Censis che la cifra di questa nostra epoca è la malinconia, e da essa la voglia di abbandonare, di chiudersi in sé, di avere sempre più paura del futuro. Loro no. Loro, le monache, nutrono speranza, perché hanno una certezza. Perché hanno legato la propria vita a qualcosa di più grande. Lavorano la terra, dipingono, aggiustano rammendano cuciono pregano, leggono e cantano. Cantano perché l’universo è ritmo, è armonia. "C’è una musica nel mondo ma se non canti non la puoi sentire", scrive Jean-Pierre Lemaire. Chissà se le nostre monache abbiano mai ascoltato le loro colleghe dell’Abbazia di Notre-Dame de Fide´lite´ di Jouques, in Provenza. Le 42 consorelle francesi hanno registrato settemila ore di Canto Gregoriano, il repertorio completo, "con lo spartito – spiegano - in notazione quadrata, con il testo latino e con la sua traduzione nella lingua dell’utente". Sì, perché il progetto denominato Neumz è diretto ad ognuno di noi, specie a chi indaga una corrispondenza tra la sua vita e quella dell’universo. Ha scritto il The Guardian: "… le registrazioni di voci pure prive di accompagnamento sono piene di suoni autentici come lo scricchiolio delle panche di legno, la tosse occasionale o la caduta di libri di preghiere e campane". In tutto il mondo, il canto gregoriano delle benedettine è lo stesso. Così anche a Santa Vittoria, Amandola, Monte San Martino, Sant’Angelo in Pontano, Fermo... Il Gregoriano "la più grande canzone d’amore mai registrata, cantato per oltre mille anni senza interruzioni".

Adolfo Leoni