Le morti nella Rsa È battaglia legale sui maxi risarcimenti Serve un’altra perizia

Il giudice del tribunale civile di Ascoli Francesca Sirianni ha disposto una perizia nell’ambito del procedimento avviato a seguito della richiesta presentata dall’avvocato Matteo Mion per conto dei familiari di Lucia Bartolomei, una delle ospiti della Rsa di Offida, della cui morte la Corte d’Assise di Macerata ha ritenuto responsabile l’infermiere Leopoldo Wick, condannandolo all’ergastolo. Rinunciando alla costituzione di parte civile nel processo penale a Wick, Mion in sede civile ha chiesto che fosse la Asur a risarcire i familiari della Bartolomei per le conseguenze dell’operato del proprio dipendente, quantomeno per l’omessa vigilanza. Il precedente giudice Enza Foti aveva disposto una prima consulenza tecnica medico legale al fine di una bonaria composizione della lite.

Il medico legale Piera Amelia Iezzi e il medico di laboratorio Alessandro Cancelli erano giunti alla conclusione che "a fronte delle risultanze autoptiche relative alle cause di morte di Lucia Bartolomei, che risulta essere inequivocabilmente ascrivibile ad intossicazione acuta da promazina occorsa durante il ricovero all’interno dell’Rsa di Offida, si ritiene sussistente l’inadempimento contrattuale da parte della struttura residenziale".

Si era opposta l’Asur Marche attraverso l’avvocato Arrigo Silvestri, ma il nuovo giudice Sirianni ha respinto le eccezioni pregiudiziali. Nell’escludere poi una complessità istruttoria incompatibile con il rito sommario, Sirianni ha ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio affidandola alla dottoressa Iezzi di Pescara e al professor Matteo Neri di Chieti. Diversi i quesiti. Dovranno indicare se in capo alla Bartolomei si sia verificato un cosiddetto danno biologico terminale, ossia una compromissione della salute – in termini di danno biologico sia temporaneo che permanente – nell’intervallo di tempo intercorrente tra la lesione (da individuarsi nell’inizio della somministrazione di promazina) e la morte; dovranno valutare l’entità in termini percentuali e la durata di tali danni. Ai periti si chiede di specificare se l’anziana fosse in grado di percepire la sua situazione ed in particolare la sofferenza derivante dalle lesioni e l’imminenza della morte, anche tenuto conto delle condizioni di salute pregresse della Bartolomei al momento dell’inizio della somministrazione della promazina (e dunque dei precedenti morbosi da cui era affetto).

Andrà valutata anche la sostenibilità della risarcibilità di un danno da perdita di chances di sopravvivenza, evidenziando la probabilità maggioritaria almeno al 51 per cento e se, qualora i sanitari avessero operato correttamente, vi fossero delle possibilità di sopravvivenza; i periti dovranno infine valutare quali fossero le ipotetiche percentuali di possibilità di permanenza in vita e per quanto tempo.

