Le mosse del Comune per acquistare ’Il giovane che declama’

Il progetto del comune di Grottammare, intenzionato ad acquistare la scultura ’Il giovane che declama’ di Pericle Fazzini, è finito sui tavoli della soprintendenza archeologica e delle belle arti. Alla questione della valutazione economica, gli esperti hanno messo sul campo anche quella dell’autenticità dell’opera, ricavata da una scultura di legno del noto artista grottammarese. A questo punto l’ufficio cultura, incaricato dal consiglio comunale di portare avanti l’iter burocratico per un eventuale acquisto della statua esposta sul lungomare di Grottammare, ha deciso di rivolgersi alla soprintendenza, quale massimo organo competente in materia di beni culturali, per avere nomi di esperti abilitati per un expertise dell’opera. Il comune di Grottammare, quindi, ha deciso di acquisire una relazione tecnica sull’autenticità, lo stato di conservazione e tutti gli elementi necessari per una valutazione complessiva al fine di acquisire una perizia giurata con la quantificazione del valore di mercato dell’opera. Un passo necessario al fine di individuare un prezzo congruo della statua. La scultura è esposta sul nuovo lungomare della Repubblica dall’estate scorsa con un contrato di comodato fino a ottobre scorso e poi lasciata al suo posto in attesa della decisione del comune che vorrebbe acquistarla su proposta dell’unico erede di Fazzini. Inizialmente era stata offerta per 203.000 euro, poi per 180 e infine per 120 mila, ma c’è chi dice che potrebbe valere poco più del costo della fusione, a seguito della mancanza di alcuni requisiti tecnici.