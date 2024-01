Le mosse della Ciip: "Occhi su sorgenti e miasmi, così cambiamo gli investimenti"

La Ciip rimodula la propria governance, ma senza cambiare pelle. Sotto la guida del nuovo presidente Maddalena Ciancaleoni, la prima donna alla guida della realtà cittadina e succeduta al compianto Giacinto Alati, il consorzio idrico si prepara ad affrontare il delicato tema dell’acqua con un approccio più dinamico e aperto sugli investimenti futuri. Tra le mosse in atto si provvederà a cedere la partecipazione di minoranza della Ciip all’interno di Hydrowatt Spa (40%) per un valore nominale di 800mila euro, per reinvestire le risorse in altre realtà oggetto di attuali e attente valutazioni, come svelato ieri nel corso del consiglio comunale di Ascoli. "Crediamo che sia proficuo produrre una gestione dinamica della nostra governance – spiega la presidente Ciancaleoni –. Abbiamo optato per questa scelta a fronte di un’analisi che ci ha permesso di capire che l’investimento strategico effettuato non portava più i flussi di cassa sperati, oltre ai problemi conflittuali con l’altro socio Epico Srl (60%). Ecco così che abbiamo siglato l’accordo alla fine dello scorso dicembre. In questo momento stiamo portando avanti il rinnovo della concessione per il prelievo delle risorse idriche a Foce di Montemonaco".

Ad alimentare ogni genere di riflessione, soprattutto quelle legate alla ricerca di nuove sorgenti, è stata la recente crisi idrica che ha visto una preoccupante diminuzione dai circa 500 litri al secondo del periodo pre terremoto ai 200 di oggi a causa dell’abbassamento della falda. Proprio nella ricerca di nuovi bacini la Ciip sta già concentrando le forze studiando la situazione attuale insieme al supporto reso dalle università chiamate in cause. Qui si sta pensando di utilizzare 800mila euro per una progettazione che vedrebbe un ulteriore prelievo nella zona di Arquata.

Sul fronte Campolungo invece prosegue l’impegno per cercare di eliminare i forti odori che i residenti di Villa Sant’Antonio sono costretti da troppo tempo a mal digerire. Grazie a 5 milioni di euro di investimento si cercherà di evitare la propagazione verso il centro abitato con un nuovo impianto. L’appalto dei lavori sarà affidato entro il 2024 per poi procedere con un intervento della durata di quasi un anno. Nel bilancio di previsione Ciip proposto al consiglio comunale, con voto favorevole all’indirizzo espresso, è stato stimato di chiudere l’attuale annata con un risultato netto di 7,7 milioni e un ammontare di investimenti di oltre 54 milioni. L’approvazione dell’indirizzo consentirà al sindaco Fioravanti di esprimere voto favorevole all’approvazione del bilancio previsionale nel corso dell’assemblea dei comuni soci della Ciip del prossimo 29 gennaio.

Massimiliano Mariotti