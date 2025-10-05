Le mosse dell’Arengo. L’housing sociale per nuovi residenti:: "Le nostre strategie"

"Combattere lo spopolamento non è facile, i risultati si ottengono alla lunga". A parlare è il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, che può sorridere di fronte al calo contenuto della sua città. Se fino a qualche anno fa il trend era di -3/400 abitanti ogni dodici mesi, ora i residenti persi in un anno sono ’soltanto’ 84. "Ormai da cinque anni abbiamo attuato una politica di recupero degli abitanti, il problema resta strutturale perché il saldo tra nascite e morti resta molto negativo. Il calo però è contenuto perché i tanti nuovi residenti hanno ammortizzato la perdita. La direzione è quella giusta e continueremo ancora più intensamente in questa direzione".

Tra le iniziative messe in campo dall’Arengo c’è l’housing sociale. L’obiettivo è attirare giovani coppie, spesso costrette a guardarsi altrove (soprattutto in Vallata) a causa degli alti costi degli affitti. Sono in questo senso in fase di realizzazione più di cento nuovi appartamenti che verranno affittati a basso prezzo e che saranno destinati principalmente a chi porterà la propria residenza sotto le cento torri per almeno cinque anni. Le case sono in via di realizzazione sia in centro che nelle frazioni, grazie a un finanziamento per oltre 90 milioni ottenuto mediante il bando Pinqua. In centro, sono stati riqualificati ad uso abitazione l’ex immobile Eca (al cui interno ci sarà una ventina di alloggi), l’ex caserma Vecchi (con altri dieci appartamenti) e il complesso di San Domenico (dove sorgeranno addirittura 37 unità abitative, 27 delle quali anche rivolte allestite per persone con limitate capacità motorie). Un’altra cinquantina di appartamenti destinati alle giovani coppie, da affittare sempre a prezzi calmierati, sono in corso di realizzazione nelle frazioni: cinque a Venagrande, tredici a Castel Trosino, quindici a Piagge, cinque a San Martino di Lisciano e quattordici a Cavaceppo. "Questa sarà una delle altre opportunità che daremo – dice ancora Fioravanti – ma ci saranno ancora investimenti mirati e sicuramente la Zes potrà essere un altro elemento chiave per attrarre nuovi residenti".

Insomma, sarà difficile tornare ai numeri del 2012 (ultimo anno sopra ai 50mila abitanti) ma l’obiettivo è evitare di scendere ulteriormente. Una missione che riguarda tutta l’area interna del Piceno (e non solo), costretta da anni a fare i conti con le conseguenze del terremoto del 2016.

f.n.