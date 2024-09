Le mosse dell’associazione: "Abbiamo chiesto più volte aiuto. Erba alta e scarsa manutenzione"

La problematica relativa all’assenza, di fatto, di aree destinate ai cani in città è stata più volte segnalata dall’associazione ‘Amici di Fido’. Ad Ascoli, la referente della delegazione picena è Marianna Stefania, per la quale è giunto il momento di intervenire seriamente per offrire maggiori servizi a chi ha degli amici a quattro zampe. "Effettivamente sì, stiamo parlando di una situazione abbastanza grave – spiega la referente –. Più volte, come associazione ma anche io personalmente come cittadina, abbiamo alzato la voce per chiedere un aiuto. Però è stato fatto pochissimo. In città non c’è un numero adeguate di aree per i cani e quelle che ci sono, va detto, non sono neanche a norma: per legge, infatti, dovrebbero esserci sempre un doppio ingresso nonché due zone separate e rivolte sia agli animali più grandi che a quelli più piccini. Ovviamente, parlo di dimensioni. Alcune persone che conosco, ad esempio, preferiscono spostarsi in altri comuni e portare i propri cani nei parchetti di Caselle, a Maltignano, o di Villa Pigna, a Folignano. Nella nostra città, invece, le uniche decenti sono quelle che si trovano nei pressi della Carbon che, se non sbaglio, sono state realizzate dalla Ciam, quindi da un’azienda privata. A Monticelli, che è indubbiamente il quartiere più grande di Ascoli, sono stati realizzati tanti parchi per i bambini, ma non è stato fatto niente per gli amici a quattro zampe. Attenzione, non voglio dire che non servano i luoghi per i bimbi e i ragazzi. Anzi, ben vengano e per fortuna che sono stati predisposti. Però, ecco, noi che abbiamo animali domestici vorremmo che si pensi un po’ anche a loro. L’area cani che si trova vicino al campo sportivo, facendo riferimento sempre a Monticelli, è lasciata completamente all’abbandono – prosegue la referente dell’associazione ‘Amici di Fido’ –. Dopo i lavori effettuati per la riqualificazione dell’ex velodromo, infatti, il muro si è rotto e ci sono dei pezzi crollati proprio nel parchetto. Inoltre, l’erba è spesso alta e per farla tagliare bisogna implorarlo più volte. C’è una scarsa manutenzione. Eppure basterebbe poco per migliorare la situazione. Sono sicura che il sindaco ci accontenterà".

A proposito di ‘Amici di Fido’, infine, è doveroso evidenziare come si tratti di una realtà che coinvolge diversi volontari ma che ha sempre più bisogno di aiuto. Per effettuare qualsiasi donazione e per dare una mano agli stessi volontari, è possibile contattare l’associazione attraverso la pagina Facebook.

m.p.