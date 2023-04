Le multe al centro del consiglio comunale

Domani sera alle 21 si riunirà il consiglio comunale di Massignano con 5 punti all’ordine del giorno, fra cui l’approvazione del Dup, l’approvazione del programma biennale degli acquisti e dei beni; l’approvazione del programma triennale delle alienazioni immobili. Al punto 5 figura l’argomento su cui la minoranza promette battaglia: ’Conferimento funzioni tra il comune di Massignano ed il Consorzio di polizia locale e servizi ’Monti Azzurri’ per l’esercizio in forma associata della funzione di polizia locale e amministrativa’. Massignano, 1600 abitanti circa, sul cui territorio operano anche i carabinieri della stazione di Montefiore, ha un proprio vigile che 4 volte al mese attiva, tramite una convenzione, altrettanti postazioni con autovelox. Attività che in due anni ha portato nelle casse comunali circa 300mila euro di sanzioni. Cittadini e consiglieri di minoranza temono che la situazione possa subire una certa recrudescenza, stante quanto accaduto a Montefiore, che ha rescisso la convenzione o quanto accade a Ripatransone, dove il Comune è accusato dalla minoranza di voler fare cassa.