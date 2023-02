Le nomination: i candidati alla vittoria

Attesissime come sempre le nomination dei gruppi mascherati iscritti al concorso promosso dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’. Si tratta, come tradizione, dei primi verdetti in attesa di conoscere le classifiche finali e il vincitore assoluto. Al termine della lunga e divertente giornata, dopo il conteggio e la verifica delle schede consegnate dai giurati, il sindaco ha infatti ufficializzato, annunciandoli da palazzo dei Capitani, i gruppi finiti in nomination, categoria per categoria, e, quindi, candidati alla vittoria finale. La premiazione è prevista per sabato prossimo 25 febbraio, dalle 16, al teatro dei Filarmonici. Ecco tutti i nominati: Categoria A: Lu mercatì de la robba antica: ciaffe e pupazze è pigghiate vita; Sete sbagghiate a fa li cunde: la cultura seme nu; Galleria Pina Coteca: vendita all’asta opere famose; Pe li strade d’Ascule, né sfeda’ la sorte…; Jo li ciardì è secciesse nu casì. Categoria B: Ascoli Picenopoli: statte che ‘mmò ‘pparecchieme; Se li spiecchie petesse parlà; E’ fenita la pace dell’eremita; Ch n’ge lu sa ch quanne fa lu mercatine piov?!?; … s’è magnate pure lu cebborie. Categoria C: Ogge ce sta’ nu sole che spacca li prete; Quisse è geluse d’me; Lu atte e la volpe; Mascherina d’oro e Asene che vola a tutte quante fa gola…; Chi fa da se fa pe tre. Categoria D: Natale con i tuoi… Pasqua in clinica da noi; A furia de passeggià, la liva l’è fatta stracca’…; So’ velute la bicicletta e mò pedala… perché lu pegge ve’ sempre arrete; Pissicologo o pissichiatria… capa tu!; Che stu cadavere affianche nen me maschere. Categoria G (da 11 a 24 anni): Pensati libera e nu ce seme l’bberate; Te so’ cchiappate che lu larde n’cuolle; Lu pa-llò. Categoria Baby (da 0 a 10 anni): Rita Pavone; Le tagliatelle di nonna Pina; La regina delle nevi; Maradona: Ascoli Piceno città delle 100 torri gru; La principessa de casa. Categoria Omnia Bona (sabato pomeriggio e domenica mattina): Natale con i tuoi… Pasqua in clinica da noi; Che è ’sa caciara?; So’ velute la bicicletta e mò pedala… perché lu pegge vè sempre arrete; Mascherina d’oro e Asene che vola a tutte quante fa gola; Ascoli Piceno città delle cento torri… gru. Appuntamento, dunque, a sabato prossimo, con la cerimonia di premiazione.

Lorenza Cappelli