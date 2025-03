"Le nostre bellezze lasciate nell’abbandono: chiediamo un impegno per il patrimonio"

"Un gioiello sanitario abbandonato al degrado". Così il consigliere comunale Francesco Ameli, segretario provinciale del Partito Democratico, definisce la struttura sanitaria dell’ex Luciani. L’esponente dem, infatti, ha effettuato un sopralluogo nell’edificio, documentando lo stato nel quale si trova. "L’ex Luciani potrebbe essere un fiore all’occhiello della sanità marchigiana, ma la realtà è ben diversa: abbandono, degrado e lavori fermi, nell’indifferenza della Regione Marche e del Comune di Ascoli – spiega Ameli -. Parliamo di un’imponente palazzina che ospita la guardia medica, anziani e persone con malattie mentali, la Cot, ovvero la centrale operativa territoriale, oltre a essere destinata ad accogliere un ospedale di comunità. Eppure, invece di garantire ai pazienti e al personale un ambiente adeguato e accogliente, la Regione lascia questa struttura nel più totale degrado. Non basta realizzare un ospedale di comunità, con i lavori a rilento, se tutto il contesto resta in condizioni fatiscenti. Senza una vera riqualificazione dell’intero edificio e un collegamento efficiente con i mezzi pubblici, si tratta solo di un palliativo insufficiente. Uno scandalo per chi lavora e si cura lì ogni giorno, persone che hanno il sacrosanto diritto di stare in un luogo dignitoso – conclude Ameli -. La giunta regionale deve intervenire subito, perché la sanità non può essere sinonimo di abbandono. Penso che il prossimo governo regionale debba farsi carico di questa esigenza, con la riqualificazione della struttura e del parco annesso. Il diritto alla salute viene garantito anche da strutture adeguate". Insomma, una vera e propria denuncia, quella sollevata dal consigliere comunale del Partito Democratico che, in base ad alcune indiscrezioni, sarà candidato dal partito alle prossime elezioni Regionali a sostegno dell’aspirante governatore Matteo Ricci. Politica a parte, più volte si è chiesto un intervento di riqualificazione per l’ex Luciani e stavolta l’esponente dem ha deciso di alzare la voce. Il tutto, a pochi giorni dalla polemica scatenata dal consigliere Cappelli sulle bare aperte e i calcinacci a cimitero.

Matteo Porfiri