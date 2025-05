"Le nostre casse sono già vuote"

Il Governo taglia il fondo per la manutenzione delle strade, enti in ginocchio. Esplode il lamento della Provincia di Ascoli, che non lascia indifferenti gli alti enti, che esprimono solidarietà.

Mauro Bochicchio, sindaco di Castel di Lama: cosa pensa di questo grido d’aiuto arrivata da Palazzo San Filippo?

"Sono solidale con la battaglia intrapresa dalla Provincia contro il taglio trasversale disposto dal Governo sulla manutenzione delle strade provinciali, che rappresentano il reticolo fondamentale su cui poggia il sistema produttivo locale. Purtroppo anche i Comuni non sono indenni a questa mannaia, che si è abbattuta anche su di noi e ci ha lasciati con le casse vuote".

Intanto i cittadini lamentano minori servizi.

"Purtroppo i cittadini faticano a capire, quanto sta accadendo, spesso non si rendono conto che i finanziamenti non possono essere spostati da un capitolo ad un altro. Sono tagli trasversali, che riguardano la manutenzione, una scelta incomprensibile, scellerata, stiamo parlando della sicurezza delle strade".

Un fatto che ci riguarda tutti.

"Ad aggravare la situazione è che questi tagli sono stati comunicati in corso d’opera, quando le amministrazioni hanno già eseguito le progettazioni. Tutto questo non aiuta, vorremo dare una mano alla Provincia, il suo appello non cade nel vuoto"

Cosa si può fare, in concreto?

"Dal canto nostro non riusciamo neanche a garantire lo sfalcio sul nostro territorio, tagliano sugli enti che sono vicini alla gente, noi siamo i primi a recepire il malcontento, il problema è che non abbiamo né personale né tanto meno le risorse per correre ai ripari. Paradossalmente ci i sono anche poche risorse per aiutare le famiglie che a seguito di questa congiuntura economica fanno fatica a tirare avanti".

m.g.l.