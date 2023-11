Le nostre eccellenze: "Dal camino infestato alla passione per le api. Il mio miele premiato"

Web designer, influencer o social media manager: i lavori del futuro riguardano solo il digitale? Non sempre. Il ritorno alle tradizioni e alle attività a contatto con la natura sembrano interessare sempre più giovani. Da chi decide di dedicarsi all’agricoltura, a chi sceglie una via più dolce. Letteralmente. Il miele ascolano de ’Il Germoglio’, prodotto da Medardo Sardi, ne è la dimostrazione. Il ventinovenne ha le idee chiare: solo artigianalità e passione come unici ingredienti per arrivare ad un prodotto da record.

Il suo prodotto ha ricevuto importanti riconoscimenti, giusto?

"Mi sono aggiudicato nel 2020 e nel 2022 due notevoli premi: dopo una degustazione olfattiva e degli esami chimici il mio miele di castagno e il mio millefiori hanno vinto il primo posto come migliori mieli delle Marche. Questo mi riempie di orgoglio, fare l’apicoltore non è il mio unico lavoro quindi se lo faccio è per pura passione. Non voglio a tutti i costi che l’azienda cresca, non punto sulla pubblicità, non ho nemmeno delle pagine social, vendo i miei prodotti nei negozi dei miei genitori. Voglio che i miei prodotti siano ottimi e naturali, niente di più".

Come nasce l’idea di dedicarsi a questa attività?

"Direi per un imprevisto. Ero in viaggio, in Australia, e lavoravo in una farm dove gestivo uliveti, potavo le piante e le curavo. Nel frattempo vivevo in una casa aziendale che però aveva un camino infestato da api. Ho provato a liberarmene, inizialmente, ma dovevo usare il fuoco e il caldo torrido mi ha fatto cambiare idea immediatamente. Quindi, abbiamo iniziato a vivere insieme. Ho messo una piccola rete che le tenesse circostanziate e ho iniziato ad osservarle. Ero affascinato della loro attività, dai loro comportamenti. Tornato qui ho deciso che me ne sarei preso cura e così ho preso le prime arnie".

L’approccio alla produzione è stato tradizionale o innovativo?

"Faccio il miele come si faceva una volta, più di cinquant’anni fa. Anche se questo significa anche avere delle perdite, a volte. Perdite che spesso accadono per via dell’inquinamento e del cambiamento climatico: tutto è in disequilibrio e le mie api sono stordite. È appena avvenuta la fioritura del pesco, che di norma fiorisce in primavera. Questo significa che in primavera ci sarà meno nutrimento per le api".

La sua azienda ha sede ad Acquasanta Terme, come mai?

"Avevo bisogno di un luogo protetto, distante dalle zone inquinanti e che lasciasse vivere le api nel modo più naturale possibile. Avevo dei terreni ad Acquasanta, che purtroppo, dopo il terremoto, è molto più tranquilla della città. Quindi mi è sembrata la scelta più adatta. Punto sulla qualità del prodotto, non sulla quantità".

Ottavia Firmani