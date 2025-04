"Le nostre eccellenze sono il miglior antidoto"

Consorzio Vini Piceni quest’anno presente al Vinitaly con 29 aziende, più dello scorso anno. E il presidente Simone Capecci è pronto a guidare la spedizione picena a Verona.

Presidente Capecci, con quale spirito sarete presenti al Vinitaly?

"Saranno quattro giorni molto intensi per i soci espositori divisi tra quelli all’interno della collettiva Marche, quelli esterni ad essa ma all’interno del padiglione 7 e quelli presenti con stand propri in altri padiglioni. Il Consorzio al Vinitaly continuerà a promuovere l’Offida Docg, nelle tipologie Pecorino, Passerina e Rosso, il Rosso Piceno Dop, anche nella tipolgia Superiore, il Falerio, anche nella tipologia Pecorino ed il Terre di Offida Dop nelle tipologie passito e spumante".

I dazi preoccupano?

"Certamente sì, ma sono orgoglioso di questa presenza importante che conferma come la base sociale creda alla promozione delle nostre eccellenze e che questa rappresenti il miglior antidoto verso quei fattori esterni, in teoria negativi, che potrebbero minare oggi l’immagine delle eccellenze del nostro territorio quali i dazi, i vari provvedimenti sui limiti per la guida ed il cambiamento climatico".

Le altre sfide?

"Il tanto dibattuto problema del vino dealcolato, processo che va guardato non come problema a prescindere, quindi con prudenza e senza pregiudizio, ma che vogliamo non interessi le denominazioni di origine e che sia più chiaro anche sul piano legislativo riguardo le modalità di presentazione di esso e le diciture da riportare in etichetta".

Quali soluzioni vorrebbe proporre?

"La migliore arma sarà quella della chiara identificazione della provenienza e della conseguente qualità che ci permette di affermare con orgoglio che "io sono piceno". Per questo l’attività promozionale, che verrà esaltata al Vinitaly, punterà su questi fattori positivi. In particolare, quel legame tra prodotto finale e vitigni di origine, prevalentemente Pecorino, Passerina e Montepulciano, sulla loro spiccata autoctonia ovvero sulla certificazione che alcune varietà di vite, tipiche qui possono esprimere il meglio di sé, solo qui scopriamo la tipicizzazione di un territorio non riproducibile che esalta prodotti non riproducibili. Tra noi permane la consapevolezza, parlando di Piceno, che ci troviamo di fronte ad una ‘Italia che non ti aspetti’ rinnovando quel senso di sorpresa al gusto delle nostre denominazioni ed alla scoperta del territorio che lo genera".

Valerio Rosa