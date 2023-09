’Le notti dello stupore’ Tre giorni nei borghi tra musica e arte Succede a Petritoli

Tre appuntamenti da non perdere, a Petritoli, per ‘Le notti dello stupore’ dei Borghi Maestri, in programma da venerdì a domenica, sempre alle 21 con ingresso libero. La prima serata si svolgerà venerdì a Moregnano (nello spiazzo aperto) e vedrà protagonista l’Orchestra sinfonica Rossini che taglia il traguardo dei 30 anni di attività, festeggiando la recente nomina ministeriale a Istituzione Concertistico Orchestrale italiana. L’orchestra propone un’antologia di musiche legate al cinema e amate dal pubblico di ogni angolo del mondo. Sul podio si esibirà in formazione cameristica, il maestro Jacopo Rivani che nonostante la giovane età ha al suo attivo più di 150 recite d’opera lirica, oltre 50 concerti sinfonici meritando ovunque un ampio successo di pubblico e critica. Il secondo appuntamento si svolgerà sabato al teatro dell’Iride, dove sarà protagonista Simone Maggio Trio, composto da Maggio al pianoforte, Lorenzo Scipioni al contrabbasso, Michele Sperandio alla batteria e Michael Rosen special guest. Il trio di Simone Maggio è di matrice contemporanea, in cui il suono classico del trio jazz viene dilatato, scomposto e rielaborato con un approccio molto personale. Lo stesso teatro comunale dell’Iride ospiterà l’ultimo appuntamento de ‘Le notti dello stupore’, in programma domenica, con Pepper And The Jellies.

L’energia dello swing e la sensualità magica del blues è l’universo di questo quartetto abruzzese che ha suonato in svariati festival in Italia, Belgio, Svizzera, Francia, Irlanda, Inghilterra, Danimarca e Olanda. Borghi Maestri è un progetto realizzato in aggregazione tra i Comuni di Petritoli (capofila) e Monte Vidon Combatte (aggregato). E’ un progetto selezionato dal Ministero della cultura nell’ambito del programma dell’Unione Europea ‘Next Generation Eu’ e del ‘Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza’. Con Borghi Maestri i due Comuni della Valdaso vogliono rendere più attrattivo e invitante il territorio per dare nuova linfa vitale al suo tessuto sociale, puntando al recupero della propria identità culturale, artistica, produttiva e alla conservazione e trasmissione dei saperi, offrendo opportunità uniche per apprendere, formarsi, avviare progetti di impresa innovativi e godere di programmazioni artistiche di spettacolo dal vivo di altissima qualità. ‘Le notti dello stupore’ si svolgono in questa logica e rappresentano una grande kermesse di musica, spettacoli di circo contemporaneo, teatro, teatro di strada e arti performative varie con artisti di elevata qualità che con il loro lavoro diffondono bellezza, stupore e meraviglia.

Paola Pieragostini