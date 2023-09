Le novità per la prima campanella. Colli festeggia la scuola media, gli alunni di Spinetoli tornano a casa

Colli del Tronto inaugura la scuola media del futuro. E’ suonata per la prima volta la campanella nella nuova scuola media, che è stata inaugurata ieri in occasione dell’inizio dell’anno scolastico. Un momento storico per il piccolo centro della media Vallata del Tronto, atteso ormai da anni. Lo ricorda il sindaco Andrea Cardilli, che sottolinea l’impegno non solo del Comune, ma anche della preside, la professoressa Monica Gabrioli della Falcone- Borsellino profuso per raggiungere questo importante risultato. "In questi anni – ha detto il sindaco Cardilli – nessuno ha mai smesso di crederci e lavorarci, alla fine i risultati sono arrivati e oggi pieni di orgoglio possiamo dire di aver aperto la scuola media a Colli del Tronto. Quella di oggi è una data storica per il nostro paese". Accanto a molte autorità, c’era il sacerdote don Mauro Servidei, che ha benedetto alunni e aule, presenti tantissimi studenti, che proprio da ieri sono tornati in aula, curiosi di vedere in anteprima come sono gli ambienti in cui trascorreranno le loro ore di apprendimento e che dopo il taglio del nastro si sono tuffati nella scuola, commentando entusiasticamente le soluzioni adottate. Perché la ‘nuova’ media è davvero una scuola ben fatta e di grande sicurezza. Orgoglioso il sindaco Andrea Cardilli, presente con la sua squadra: "E’ stato un percorso articolato, con i lavori che hanno interessato tutte le nuove aule. Oltre all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico, si è provveduto all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’installazione di nuovi banchi che per la loro forma esagonale, gli allievi utilizzeranno anche per le attività di laboratorio. Siamo orgogliosi di consegnare alla comunità una scuola moderna, accogliente e sicura". Poi il sindaco si è rivolto agli studenti, ha chiesto ai nuovi cittadini del futuro l’impegno nello studio e la solidarietà fra compagni". Una giornata quella di ieri destinata a scrivere la storia del paese. "Quando si investe sulla scuola e i suoi giovani – hanno detto in coro gli addetti ai lavori – si investe sul futuro di una comunità".

Invece gli alunni della scuola media di Spinetoli tornano a ‘casa’. Per il nuovo anno scolastico 2022-23 gli studenti sono tornati nella scuola Pertini. Il trasferimento nella scuola è stato annunciato, ieri mattina, dal sindaco Alessandro Luciani: "Oggi – ha detto il primo cittadino – inizia il nuovo anno scolastico. Da quest’anno, finalmente, tutti gli alunni iscritti alla nostra scuola media, rientrano nel plesso Sandro Pertini, grazie alla messa in funzione dei moduli scolastici, che ci hanno permesso di recuperare spazi preziosi. Nel frattempo – continua il sindaco – prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per riprendere e completare la nuova scuola media a Pagliare e la nuova scuola dell’infanzia di Spinetoli. Il sindaco e l’amministrazione comunale colgono l’occasione per augurare a tutti gli alunni, alle famiglie, ai docenti e a tutto il personale scolastico buon anno scolastico". Ricordiamo che gli alunni della media ‘Giovanni XXIII’ di Pagliare erano stati trasferiti nella nuova scuola di Colli del Tronto a seguito dei gravi danni che la scuola media aveva riportato durante il terremoto.

Maria Grazia Lappa