Le nuove regole Pesca anche nel weekend

Quali sono e come funzionano le nuove regole appena ratificate? Il nuovo decreto sul fermo pesca approvato dal ministero dell’Agricoltura, consente ai pescatori di svolgere la propria attività fino ad un massimo di tre giorni lavorativi o di 72 ore a settimana, al termine del periodo di fermo biologico. Nel novero sono inclusi anche i sabati e le domeniche. Da San Benedetto a Bari, lo stop all’esercizio delle attività scatterà il 16 agosto e terminerà il 29 settembre. Da Trieste ad Ancona, invece, il fermo verrà applicato dal 31 luglio al 13 settembre. La novità è applicabile sia nella pesca a strascico, sia in quella con sfogliara o rapido. Il ministro del Masaf Francesco Lollobrigida, in tal senso, ha rimarcato come la misura appena ratificata consenta maggiore flessibilità e libertà alla categoria. Il meloniano, quindi, auspica un cambio di paradigma nelle politiche europee. Per la sinistra di stampo ecologista, invece, il rilancio della pesca dovrebbe avvenire nell’alveo di una ben più ampia riforma, che ponga al centro la salvaguardia dell’ecosistema marino. Riforma che si concretizzerebbe nell’istituzione di aree protette al largo delle coste italiane, dove interdire la pesca o certi tipi di pesca, in determinati periodi dell’anno, con lo scopo di consentire il ripopolamento di alcune specie, soprattutto per quel che riguarda il pesce azzurro. Alla base di questo punto di vista c’è l’idea che una netta regolamentazione della pesca porterebbe benefici anche all’intero comparto produttivo.