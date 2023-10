Le nuove tecnologie per il trattamento delle malattie della tiroide

Sono state una trentina, nell’ultimo anno, le procedure effettuate dall’unità operativa complessa di otorinolaringoiatria dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli per il trattamento chirurgico delle malattie della tiroide, mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie a disposizione (Nim e fluo beam). L’impatto della patologia tiroidea nelle Marche rappresenta la sesta causa di contatto con il medico di medicina generale e interessa il 16% della popolazione nel corso della propria vita. Dal punto di vista della patologia maligna, quest’ultima ha un impatto limitato dal punto di vista numerico (25 casi all’anno circa), ma richiede un approccio terapeutico tempestivo e appropriato. "Un corretto percorso diagnostico-terapeutico e un confronto multispecialistico pre-operatorio e post-operatorio – dice il direttore del reparto di otorinolaringoiatria dell’Ast di Ascoli, Andrea Ciabattoni – porta risultati migliori per i pazienti". Proprio Ciabattoni ha organizzato, all’ospedale di San Benedetto nei giorni scorsi, un evento di aggiornamento professionale per migliorare l’appropriatezza del percorso della patologia tiroidea, rivolto a medici specialisti, di medicina generale, dietisti, infermieri e logopedisti. "La formalizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici per le patologie oncologiche e non solo – conclude la direttrice dell’Ast di Ascoli, Nicoletta Natalini – è il modo con cui l’Ast si impegna, nei confronti dei cittadini, a prendere in carico e in cura, non solo la malattia, ma la persona in toto, in un iter multidisciplinare e multiprofessionale che può essere misurato con indicatori di qualità. È un tema su cui l’azienda sta già lavorando e lavorerà in futuro, con tutte le unità operative, sotto la guida del direttore del governo clinico e gestione del rischio, Remo Appignanesi, in staff alla direzione generale".

Lorenza Cappelli