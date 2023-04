Le opere dei bimbi conquistano Sgarbi "C’è la fantasia dei grandi artisti"

Curare una mostra per Vittorio Sgarbi non significa solo lasciare i quadri a raccontare una storia. Vuol dire accompagnarla, spiegarla, renderla viva e sempre nuova, coinvolgere, nel giro di pochi mesi, ben 10 mila visitatori che sono passati a Fermo per Palazzo dei Priori, e poi tornare per presentare il catalogo di fresca stampa. Moltiplica il successo la mostra dedicata ai pittori della realtà che si può visitare ancora fino al primo maggio, Sgarbi torna a sottolineare il valore di un’arte che, intorno agli anni ’30 del secolo scorso, riaffermava il suo valore universale, il messaggio comprensibile a tutti, in grado di dialogare con i quadri del ‘600, Caravaggio in testa ma anche il magnifico Rubens che è manifesto della città. Ci poteva stare anche l’opera di Giuseppe Pende, artista della realtà anche lei, insegnante a Fermo all’istituto d’arte, lo ricorda Sgarbi che ha già un altro progetto per Fermo, per il prossimo novembre, dedicato proprio a Pende, attore particolare e uomo singolare, in dialogo con un altro artista al limite della follia, Antonio Ligabue, con la voglia di far vedere i linguaggi che possono convivere e arricchirsi a vicenda.

Una notizia che il sindaco Calcinaro incassa con soddisfazione, facile immaginare per Natale un altro grande successo. Del resto che Sgarbi sia un grande sponsor delle realtà culturali delle Marche lo ricorda anche la dirigente della Regione Daniela Tisi che ha garantito il supporto alla mostra, mentre l’assessore alla cultura Micol Lanzidei ricorda l’intenso lavoro dell’ufficio comunale, del dirigente Saturnino Di Ruscio, di Maggioli che cura gli spazi museali della città e lo stesso catalogo della mostra, più di 200 pagine di studi e approfondimenti. In mattinata Sgarbi è passato anche a Torre di Palme, per scoprire il museo archeologico ma anche per rendere omaggio ad u antico amico, il vescovo Cleto Bellucci che lì aveva scelto di vivere.

La racconta tutta di nuovo la mostra Sgarbi, ne ribadisce il valore e le emozioni. "Ho incontrato delle persone fuori dal teatro – spiega – mi hanno detto che hanno visitato la mostra e ne sono state felici. Spero che si possa andare avanti anche oltre il primo maggio. Sono felice di avervi resi felici". E poi, si improvvisa battitore d’asta per le opere dei bambini che hanno seguito i corsi di Mus-e, il progetto dedicato al supporto educativo e culturale dei più piccoli, con il presidente dell’associazione Enrico Paniccià che ha ricordato come i fondi ricavati saranno destinati proprio a nuove iniziative culturali e educative per le scuole primarie. "Mi hanno colpito le opere dei bambini – conclude – che ho scoperto di dover battere all’asta, sono festose e piene di verità e ricordano Licini, Chagall, De Chirico. I bambini hanno la fantasia dei grandi artisti che sono tali perché ci mettono 40 anni a diventare bambini".

Angelica Malvatani