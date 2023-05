Le opere dei soci dell’Utes da oggi in mostra alla Palazzina

Oggi alle 17.30, alla Palazzina Azzurra, sarà inaugurata la tradizionale mostra con cui l’Utes di San Benedetto dà la possibilità ai soci iscritti ai vari Laboratori Creativi di esporre le rispettive migliori produzioni realizzate durante i corsi dell’anno accademico 202223. La mostra si terrà fino al 28 maggio, periodo durante il quale il pubblico potrà osservare i manufatti prodotti dai Laboratori di Taglio e cucito, Tecniche pittoriche, Ceramica, Tombolo, Tecniche artistiche, Scrittura creativa, Fotografia, Ricamo. Il tema di riferimento su cui i maestri hanno indirizzato il proprio insegnamento è ’Forme d’Arte – Note di Luce’, al quale i frequentanti dei corsi si sono puntualmente applicati, seppure con ampi margini di libertà, com’è giusto che sia in un ambito in cui la creatività e l’originalità devono per forza essere prevalenti e caratterizzanti. Saranno comunque i maestri a spiegare, a margine della cerimonia inaugurale, le tecniche e i metodi utilizzati nelle varie fasi teoriche e pratiche dei rispettivi corsi; nella stessa occasione e in maniera più estesa, domenica 21 maggio, alle 17.30, sarà dato spazio ai laboratori "immateriali" di danza moderna, danze popolari, musica e recitazione, che ovviamente non possono trovare posto nelle sale della Palazzina, ma che daranno comunque un saggio delle loro ’opere’, all’ombra della Conchiglia e sul mosaico della pista da ballo. Stefania Mezzina