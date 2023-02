Finissage della mostra personale di Riccardo Baruzzi, vincitore della seconda edizione del premio ‘Osvaldo Licini by Fainplast’, sabato, alle 16.30, alla galleria d’arte contemporanea ‘Osvaldo Licini’. Nell’occasione verrà presentato il catalogo alla presenza dell’artista e del curatore Alessandro Zechini, nel caffè letterario della struttura museale. L’esposizione, nata dalla volontà dell’artista e di Zechini di sviluppare un progetto costruito appositamente per il Premio, viene illustrata in catalogo attraverso i testi dello stesso curatore e del filosofo Diego Donna, con approfondimenti sulle singole opere e un focus sulle scelte espositive. Le opere di Baruzzi sono ospitate in tre sale della galleria, in un gioco di rimandi e richiami con le opere di Licini che si trovano nel resto del percorso. La mostra inizia proprio con una tela di Licini, Ritratto d’Elena, che Baruzzi stesso ha scelto come se fosse una fruitrice privilegiata della sua mostra e che osserva la serie dal titolo ‘Cetrioli e noci su olmo tramutato’ esposta nella prima sala, composizioni che giocano con la natura e il reale, mettendo in scena immagini impossibili.