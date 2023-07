Le opere di Bogliardi Grande mostra al Licini

MONTE VIDON CORRADO

Un grande artista tutto da riscoprire: per la prima volta dopo oltre quarant’anni 45 opere di Oreste Bogliardi, verranno esposte nella Casa museo e centro studi Osvaldo Licini per una mostra studio dedicata ad un illustre interprete dell’astrattismo del Novecento. Sarà inaugurata oggi alle 21 nel centro storico di Monte Vidon Corrado, la mostra ‘Oreste Bogliardi e gli amici del Milione’, che resterà visitabile al pubblico fino al 7 gennaio nelle sale della Casa museo e Centro studi Osvaldo Licini, un progetto unico nel suo genere perché a Monte Vidon Corrado saranno esposte opere di collezioni privare che offriranno la possibilità di conoscere quest’interprete dell’astrattismo italiano.

"Ogni anno ci ritroviamo a luglio per aprire un nuovo progetto d’arte – commenta il sindaco Giuseppe Forti – è stato fatto un grande sforzo organizzativo ed economico per allestire questa mostra unica in Italia. Una mostra studiata per approfondire il periodo storico attraverso un artista contemporaneo di Osvaldo Licini". Gli organizzatori hanno espresso grande entusiasmo perché effettivamente di tratta di qualcosa di unico, l’ultima mostra di Oreste Bogliardi infatti risale al 1978. "Il maestro Oreste Bogliardi – spiegano Daniela Simoni e Franco Tagliapietra, rispettivamente direttrice del Centro studi e docente dell’Accademia di Brera di Milano curatori della mostra – è un personaggio ancora poco conosciuto e musealizzato, nonostante la sua produzione artistica che ha ricevuto consacrazioni a livello internazionale. La nostra missione è quella di valorizzare la storia del Novecento e di Osvaldo Licini, che ha intrecciato la sua storia durante l’esposizione alla galleria Il Milione di Milano negli anni ‘30 con Bogliardi".

In tutto saranno 45 opere: ritratti, nature morte, paesaggi, opere astratte che interpretano e racconta la formazione dell’artista". "Da quando ho compiuto 20 anni mi sono impegnata per ricostruire la storia di mio zio Oreste Bogliardi – racconta Arianna Ghilardotti, nipote dell’artista e curiosità nell’esposizione c’è anche un suo ritratto realizzato proprio dallo zio quando aveva 9 anni –. Mio zio diceva sempre quando dipingo mi sento in paradiso; inoltre sono convinta che ci siano tantissime opere di Oreste Bogliardi in giro per l’Italia che meritano di riemergere e fatte godere al pubblico". La mostra resterà aperta il venerdì con orario 21-24 mentre sabato e domenica 16,30-19,30 Info 334-9276790.

Alessio Carassai