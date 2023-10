Le opere di Fazzini alla Cartiera papale

Apre alla cartiera papale la mostra ‘Heaven under our feet’ che espone 30 acquarelli di Marco Fazzini ispirati al pensiero di Henry David Thoreau. L’evento, in programma dal 14 ottobre (alle 17.30 l’inaugurazione) al 18 novembre, è promosso dalla Provincia e dall’Istituto di storia del movimento di liberazione, con TheArtsBox e con il supporto tecnico di Winsor & Newton. Scomparso oltre 160 anni fa, il filosofo, ambientalista, scrittore e poeta Henry David Thoreau ha contrassegnato, con la sua vita e il suo pensiero, un punto fermo nella lotta per la salvaguardia del patrimonio naturalistico degli Stati Uniti, divenendo un mirabile esempio di difensore della libertà individuale e delle ricchezze del pianeta. Le opere, realizzate con tecniche raffinate da Marco Fazzini, aprono un dialogo tra arte, poesia e impegno civile.