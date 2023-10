Le opere di Fazzini protagoniste delle giornate Fai

Sabato e domenica le opere di Pericle Fazzini conservate all’interno del Torrione della Battaglia, paese alto di Grottammare, saranno una tappa delle Giornate Fai d’Autunno. La proposta, promossa dal Gruppo Fai di San Benedetto, è stata accolta dalla Giunta comunale con l’obiettivo di "cogliere tutte quelle occasioni e sostenere tutte quelle proposte che danno valore al territorio e che implementano l’offerta in termini di servizi offerti alla cittadinanza". Il Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano per questa edizione autunnale, nelle Marche prevede 47 visite speciali in 28 località diffuse in tutte le province. Confermata la collaborazione con le scuole superiori e la presenza degli studenti "ciceroni". Per il Fai, infatti, le iniziative assumono anche un carattere educativo per le future generazioni di cittadini: protagonisti dell’appuntamento saranno gli allievi del Liceo Classico di San Benedetto e del "Liceo delle Scienze Umane" e "Liceo Scientifico, Opzione Scienze Applicate" di Ripatransone. Il Museo del Torrione è un nodo della rete dei Musei Civici di Grottammare. Tra le opere esposte, il bozzetto in argento de la Resurrezione, scultura che si trova nella sala Nervi del Vaticano.