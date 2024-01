Le opere di Frajo per la mostra ’Un filo d’arte’

La mostra grottammarese ’Un filo d’arte’, organizzata dall’artista Patrizio Moscardelli e dal giornale ’Grottammare’ diretto da Simone Incicco, ospita le opere di Frà Jonathan Galluzzi, in arte Frajo e sono esposte nella merceria Il Cigno di Floriano Tavoletti, di fianco alla Chiesa di San Pio V. Una vetrina che ospita le opere d’arte di numerosi artisti. "Mossi da alcune riflessioni stimolate dalla lettura dell’Enciclica Laudato sì di Papa Francesco sulla cura della casa comune, nel 2021 abbiamo iniziato a pensare sempre più frequentemente a come poter riempire di arte e bellezza le nostre strade, le nostre piazze, i nostri luoghi di vita quotidiani. E così è nata l’idea di allestire una mostra permanente in un luogo nodale della vita grottammarese, un crocevia centrale posto in una zona strategica che fosse al tempo stesso punto di incontro di strade e persone, come è il locale di Floriano. In questi tre anni abbiamo contribuito non solo a diffondere l’arte e la bellezza, ma anche a far conoscere e promuovere gli artisti del territorio". Frajo è un giovane frate di 36 anni dell’eremo di San Francesco in Poggio Canoso di Rotella, dove vive la Comunità dei Discepoli di Maria di Nazareth.