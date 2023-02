Le opere fatte di fiori all’Unesco

I tappeti fioriti arriveranno all’Unesco. La presidente della Coordinadora Internacional de Entidades de Arte Efimero, Vicenta Pallarès, ha annunciato di aver ricevuto conferma, dal Ministero della Cultura spagnolo, dell’impegno a presentare la candidatura de "L’arte di creare tappeti di fiori e altri elementi naturali" all’Unesco a Marzo 2024, come candidatura internazionale, che sarà valutata nel 2025. Entrare nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco è stata un’aspirazione a cui il Coordinamento Internazionale lavora dal 2016 e ora cinque paesi, Spagna, Messico, Belgio, Italia e Malta forniscono un buon esempio di arte effimera lavorata con passione e grande dedizione da parte di centinaia di "alfombristas" (infioratori) che creano tappeti in paesi e città di tutto il mondo. La domanda è in fase di revisione finale.