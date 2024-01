Le opere sul Forte e Cecco d’Ascoli. Ecco la mostra di Enzo Cucchi

Diciassette opere, in ceramica e dipinti olio su tela, che parlano del Forte Malatesta e di Cecco d’Ascoli. E’ la produzione artistica progettata e realizzata ad hoc per la struttura museale di via delle Terme e ispirata alla figura di Francesco Stabili da Enzo Cucchi, artista considerato il più visionario tra gli esponenti della Transavanguardia, che da domenica (inaugurazione alle 11.30 alla presenza di Cucchi) sarà in mostra nella sala della Madonna del Lago del Forte Malatesta. A cura di Spazio Taverna, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dei musei civici, ‘Per Cecco!’ (questo il titolo della personale) è l’appuntamento di punta del progetto ‘Ascoli contemporaneo XXI’ di Civiltà Picena. La mostra site-specific di Cucchi, realizzata dall’artista in omaggio a Cecco d’Ascoli, dialoga con gli spazi della suggestiva sala del Forte. "Una proposta culturale – dice l’assessore e presidente dell’associazione Civiltà Picena, Donatella Ferretti – che per Ascoli rappresenta davvero un’eccellenza. Enzo Cucchi è un’artista di fama nazionale, di origine marchigiana, che espone in sedi prestigiose in tutto il mondo, ma che grazie all’associazione Spazio Taverna di Roma, che cura questa mostra, ha conosciuto Ascoli rimanendo letteralmente folgorato da questo luogo, dalla sua imponenza, dalla sua suggestiva singolarità, ma anche dalla figura di Cecco D’Ascoli". "Appena ho conosciuto la storia di Cecco D’Ascoli – dice Ludovico Pratesi, curatore insieme a Marco Bassan della mostra – ho pensato subito a Enzo Cucchi, non solo per una ragione di affinità, ma anche perché tutti i luoghi che ho inaugurato come curatore l’ho sempre fatto con una mostra di questo artista. Quindi, quando ho visto questo luogo meraviglioso che è il Forte Malatesta, ho pensato a lui, che ha subito sposato questo progetto. Quando è venuto qui, a luglio, ha deciso che le opere sarebbero state tutte nuove, tutte per Ascoli e per Cecco, e così è stato".

"Il Forte Malatesta – continua Papetti – ospita all’ultimo piano il museo dell’alto medioevo, che ricordo aver ricevuto l’anno scorso il premio come miglior museo dell’alto medioevo da una giuria di esperti di archeologia. E ospiterà la mostra di Cucchi, che nasce dalla collaborazione con Spazio Taverna e che sarà affiancata da proposte didattiche per le scuole a cura della gestione dei musei". Nel corso del quadrimestre espositivo (fino al 31 maggio) sono in programma iniziative e eventi culturali collaterali che combineranno Cecco, territorio, performance e esperienze. Info: 333/3276129.

Lorenza Cappelli