Le pagelle alle coste. Legambiente boccia le acque della Sentina:: "Intervenire sui fiumi"

Legambiente dà le pagelle alle coste italiane e promuove, quasi del tutto, il litorale piceno. Entro i limiti sono i valori rilevati nel tratto di spiaggia di fronte alla foce del fiume Tesino a Grottammare e la situazione analoga è stata rilevata anche alla foce del fiume Albrula a San Benedetto. Basta spostarsi verso sud di quasi cinque chilometri per trovare il disco rosso alla foce del fiume Tronto nel territorio della Riserva Naturale Sentina dove Legambiente rileva una situazione di forte inquinamento.

Proprio di ieri la notizia di centinaia di pesci morti o agonizzanti alla Sentina: si tratta di pesci di acqua dolce, carpe per lo più, che quindi sono arrivati dal fiume Tronto, la cui foce è poco distante. Si attendono i rilievi dell’arpam sulle carcasse e sui prelievi d’acqua, intanto i numerosi frequentatori dell’area continuano a mandare foto sconsolati dell’ennesima crisi ambientale.

In questa estate 2025 a caratterizzare la situazione delle spiagge oltre all’inquinamento spesso sono la maladepurazione e la crisi climatica i nemici principali. Su 388 campionamenti effettuati nelle acque costiere e lacustri in 19 regioni dagli oltre 200 volontari e volontarie di regionali e circoli di Legambiente, il 34% è risultato oltre i limiti di legge, ossia 1 campione su 3. Legambiente torna a ribadire l’urgenza di approvare un piano nazionale per la tutela delle acque costiere e interne che abbia al centro una governance integrata su più livelli prevedendo piani di adattamento ai cambiamenti climatici; più risorse economiche da destinare al servizio di depurazione per ammodernare gli impianti rispondendo ai più stringenti parametri per il trattamento e riuso delle acque reflue; più controlli da parte di Regioni, Arpa e Comuni sui punti critici e una migliore gestione delle acque interne.

Sul fronte rinnovabili, è fondamentale spingere sulle fonti pulite a partire dall’eolico offshore, visto il grande potenziale e il fatto che questa tecnologia possa convivere con la fauna marina. Per prevenire l’inquinamento delle nostre acque occorre intervenire sulle cause all’origine, ossia sugli scarichi non depurati e sugli sversamenti illegali nelle acque superficiali.

Vittorio Bellagamba