Le previsioni meteo fanno saltare la festa Marcattili: presto una data per il recupero

Ieri le previsioni meteo davano per Porto San Giorgio il maltempo nella giornata di oggi, primomaggio. Di conseguenza l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno annullare tutti gli spettacoli programmati in occasione della festa dei lavoratori, quali: aquiloniamo, mercatino Mylove, laboratori ed eventi itineranti nelle piazze cittadine. L’assessore al turismo e al commercio, Giampiero Marcattili, assicura che "penseremo a recuperarli" e, intanto, annuncia che lo Street Food Festival resterà fino a oggi sul viale buozzi. "È intenzione dell’amministrazione – aggiunge – valutare fin da questa settimana una data per il recupero della programmazione. Discorso differente per i 23 truck dello Street Food collocati lungo viale Buozzi: insieme agli organizzatori si è deciso di continuare l’apertura fino a oggi, ‘sfidando’ il meteo. Va ricordato che le strutture ambulanti dello Street Food sono presenti in città da giovedì scorso e per l’organizzazione della manifestazione un ‘rompete le righe’ anticipato causerebbe disagi anche sul piano logistico. Sul concerto ‘Caro De Andrè legato allo Street Food e in programma alle 18 di questo pomeriggio, valuteremo oggi".