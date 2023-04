Le procedure virtuose dell’Isc Nord per cercare di proteggere l’ambiente

La classe VA Montessori del plesso Caselli, nella settimana che precede la giornata mondiale della Terra, ha approfondito l’obiettivo 13 dell’Agenda 2030, il cui fine è quello di contrastare il cambiamento climatico. I bambini, guidati dalle docenti, hanno eseguito delle ricerche sul web ed hanno realizzato alcuni depliant scegliendo slogan e illustrazioni importanti da diffondere, facendoli propri. Tra i suggerimenti dei nostri allievi si raccomanda: viaggiare in modo sostenibile, usare veicoli a basso contenuto di combustione fossile, usare energia solare, comprare energia verde, passare ad una dieta biologica e vegetariana, vivere in maniera più sostenibile, no agli allevamenti intensivi. Questi volantini sono stati distribuiti a tutte le classi del plesso con la speranza che un piccolo gesto, fatto da tante persone, possa contribuire al benessere della Terra. I bambini hanno voluto dare il loro contributo seguendo il consiglio di Greta Thunberg: "Devi agire. Devi fare l’impossibile. Perché arrendersi non è mai un’opzione".