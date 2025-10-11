Le proposte della Fiab: "Benissimo le zone 30, ma su arredi e sosta si può fare ancora"

Una città modello Bologna. E’ quella che sogna la Federazione italiana ambiente e bicicletta di Ascoli, attraverso una trasformazione graduale delle cento torri, con l’implementazione delle zone 30 fino ad arrivare a una "città 30". Per farlo, da qualche settimana ha presentato una serie di proposte che mirano "una riorganizzazione dello spazio pubblico, includendo un design urbano specifico e la ridefinizione della gestione dei parcheggi" come si legge nel loro sito. "E questo anche sottraendo posti auto per restituire gli spazi alla cittadinanza – dice Enrico Calcinaro, presidente Fiab Ascoli –, un percorso difficile perché ogni volta che si toccano i parcheggi si rischia la rivoluzione". Da circa un anno l’amministrazione ha adottato diverse zone 30, specie a Porta Maggiore e Monticelli. Le ultime in via delle Zinnie e via dei Gelsomini. Fatto sta che, senza controlli, rischiano di essere uno specchietto per le allodole. "Ma è già un grosso passo avanti e la velocità media si è abbassata – dice ancora Calcinaro –, è un percorso lungo che sta adottando l’amministrazione, per cui siamo soddisfatti. Stiamo programmando un convegno sulla sicurezza stradale dove coinvolgeremo la polizia locale. La soluzione finale resta però la città 30, come Bologna".

Nel frattempo, però, secondo la Fiab, sarebbe utile adottare qualche accorgimento: "Elementi come panchine, fioriere, alberi e isole sociali non sono semplici decorazioni – si legge ancora tra i consigli –. Posizionati strategicamente, creano un ’effetto imbuto’ che restringe visivamente la carreggiata e costringe i veicoli a procedere più lentamente. Le chicanes, o piccole deviazioni nel percorso stradale, e i rialzi o dossetti (come i ’cuscini berlinesi’) sono altre soluzioni di traffic calming che rallentano fisicamente il traffico, rendendo la zona meno attraente per la guida ad alta velocità. L’illuminazione a misura d’uomo e la pavimentazione differenziata, che può variare in colore e texture, aiutano inoltre a marcare la transizione tra una strada normale e una Zona 30, aumentando la percezione di un’area condivisa tra veicoli e pedoni. Un altro elemento cruciale – continua la spiegazione – per il successo delle Zone 30 è la gestione dei parcheggi. Nelle aree urbane a vocazione residenziale o commerciale, la presenza di automobili in sosta occupa una porzione significativa dello spazio pubblico che potrebbe essere utilizzata in modo più proficuo. La rimozione strategica dei parcheggi a raso può sembrare controintuitiva, ma ha un impatto notevole. Sottraendo lo spazio prima destinato alle auto, si liberano aree per la creazione di marciapiedi più ampi, piste ciclabili protette, spazi verdi e luoghi di aggregazione. Questo – la conclusione della Fiab – non solo migliora la qualità della vita, ma incentiva anche l’uso di mezzi alternativi, riducendo la dipendenza dall’auto privata".

Flavio Nardini