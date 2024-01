Le ragazze bianconere battono la Recanatese e si prendono la vetta

Stagione da protagonista per la squadra rosa dell’Ascoli. Le terribili ragazze bianconere allenate da mister Renga sono riuscite a battere in trasferta la Recanatese nello scontro diretto (sesta gara del girone d’andata) per la leadership del girone A del campionato Eccellenza Marche. Il prezioso successo per 1-0 ottenuto in casa della diretta concorrente ha così permesso al Picchio di salire sul gradino più alto con 13 punti. A decidere il tiratissimo match andato in scena allo stadio Tubaldi di Recanati è stata la rete di Giovannelli intorno al quarto d’ora del secondo tempo. Nel prossimo incontro in programma le bianconere dovranno vedersela contro l’Asd Sibillini United, ultima insieme al Porto Potenza Calcio (entrambe ancora a secco di punti). Questa la classifica attuale in attesa degli altri risultati: Ascoli 13 punti, Recanatese ed Unione Mandolesi 12, Sambenedettese 10, Ancona Respect 9, Auora Treia 6, Maceratese Cf 3, Sibillini United e Porto Potenza 0.