Le ’Ragazze del libro’. Da lettrici a imprenditrici:: "Gli diamo nuova vita, ogni volume è ricchezza"

Tenere i libri in soffitta a prendere polvere non è un bel gesto per chi li ha ideati e scritti, ma neanche per tutta una comunità che potrebbe usufruirne. E così, Federica e Katia di ‘Le ragazze del libro’ hanno deciso di dire ‘stop’ allo ‘spreco’ di cultura, promuovendo un ricircolo di storie e racconti di ogni tempo. In cosa consiste il vostro progetto?

"Siamo appassionate lettrici e sepolte in casa dai libri accumulati nel tempo, La nostra attività nasce dall’ esigenza di fare rivivere inizialmente i nostri libri (che non venivano ritirati dalle biblioteche perché anche loro carenti di spazio) e così abbiamo iniziato con i mercatini dell’antiquariato 5 anni fa. Visto il riscontro avuto con i mercatini abbiamo intrapreso la missione di ricercare e recuperare libri che per varie esigenze spesso venivano buttati".

E poi?

"Nel tempo ci siamo specializzate nella ricerca di quei testi che risultano introvabili nelle librerie perché non più in commercio o troppo costosi online. E da qui è uscita la filosofia della nostra attività, non improntata sul senso del libro come merce ma sottolineando il valore intrinseco di ogni volume e la ricchezza che portano nella vita delle persone".

State riscuotendo successo in città?

"Abbiamo ricevuto un bel riscontro per questa iniziativa e tanta soddisfazione nel vedere persone appagate nell’ aver ritrovato libri che cercavano da tempo, è una grandissima soddisfazione. Anche per questo ci piace lavorare nei mercatini: la nostra attività infatti è anche on line, ma ci teniamo a sottolineare che preferiamo vendere libri personalmente perché ci piace l’ incontro umano e la condivisione delle idee con i nostri amici lettori".

Ci sono eventi in programma? "Certo, i prossimi appuntamenti saranno il 16 e il 17 marzo, al mercatino dell’ antiquariato di Ascoli. La nostra nuova postazione a partire da questo mercatino sarà molto centrale, in Piazza del Popolo. Dal 21 al 24 marzo invece saremo presenti con i nostri libri all’ evento di PopSophia alla Mole Vanvitelliana di Ancona e a fine mese, il 30 e 31 marzo e il 1 aprile saremo al mercatino dell’ Antico e le Palme a San Benedetto".

Ottavia Firmani