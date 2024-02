Le ragazze dell’Orsini-Licini protagoniste al torneo di Cagliari

Ha rappresentato le Marche a ‘Scuola Futura’, il campus itinerante del Ministero dell’istruzione finanziato dal Pnrr per promuovere la formazione sulla didattica innovativa che si è svolto a Cagliari da venerdì scorso a ieri, la squadra di calcio a 5 femminile dell’istituto d’istruzione superiore ‘Orsini-Licini’ di Ascoli, vincitrice dei campionati studenteschi del 2023. Accompagnate dal docente Massimiliano Di Michele, le ragazze della squadra hanno fatto parte insieme al professore degli oltre 1500 studenti e docenti provenienti da circa 200 scuole di otto regioni d’Italia e sono state coinvolte in attività formative che hanno abbinato ambiti come lo sport, il cibo e le nuove tecnologie digitali alle discipline scientifiche e tecnologiche. "Il Ministero – dice la dirigente dell’Iis ‘Orsini-Licini’, Cinzia Pettinelli – ha deciso la nostra partecipazione in qualità di scuola finalista e vincitrice dei campionati studenteschi di calcio a 5 nel 2023. E’ un campus legato soprattutto alla didattica delle Stem, ovvero delle materie scientifiche scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, insegnate in maniera integrata, e allo sport. La nostra squadra di calcio a 5 è formata da studentesse, sia dello scientifico, sia dell’artistico. Pochi giorni fa ci hanno chiamato dal Ministero per questo evento a Cagliari al quale partecipano complessivamente otto regioni, dunque noi rappresentiamo le Marche. E’ finanziato dai fondi del Pnrr. Una bella iniziativa alla quale siamo stati orgogliosi di esserci".

Oltre ai laboratori di didattica per gli studenti, si sono svolti numerosi percorsi formativi dedicati ai docenti, ai dirigenti e al personale scolastico. L’iniziativa è stata l’occasione per il lancio ufficiale della settimana delle Stem (4 – 11 febbraio), acronimo che racchiude le discipline science, technology, engineering e mathematics, il cui potenziamento è previsto dalla riforma del Pnrr e nelle linee guida del Ministero dell’istruzione. ‘Con Scuola Futura – dice Giuseppe Valditara, Ministro dell’istruzione e del merito – abbiamo inaugurato un viaggio che toccherà tutte le regioni d’Italia per valorizzare i tanti progetti Pnrr del Ministero e quello che stiamo facendo per la scuola: con la riforma dell’istruzione tecnica e professionale e il potenziamento delle materie Stem vogliamo garantire ai nostri ragazzi una formazione altamente qualificata, in linea con le esigenze richieste dalle imprese nelle varie aree del nostro Paese’. Il Ministro Valditara ha raggiunto ieri Cagliari per visitare Scuola Futura Campus.

Lorenza Cappelli