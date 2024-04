Le richieste ai candidati e i santini in giro

di Flavio Nardini

Lasciare la parola agli addetti ai lavori invece che ai politici. E’ quello che faremo ogni domenica in vista delle elezioni, per capire dalla pancia quali sono i problemi più sentiti nei vari settori. Niente slogan o preferenze di partiti o liste civiche, solo semplici richieste per migliorare la città. Messaggi da indirizzare ai due candidati sindaci, il primo cittadino uscente Marco Fioravanti, e lo sfidante Emidio Nardini. Ci aspettano due mesi intensi e per capirlo basta farsi un giro in città: chi cerca un posto al sole, da consigliere o da assessore, si sta già facendo vedere più spesso a passeggio, con un sorriso sul volto e un santino in mano. Ne vedremo delle belle.