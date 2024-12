Le richieste degli autisti soccorritori

Nei giorni scorsi si è tenuta l’annuale assemblea regionale dei soci appartenenti all’associazione di categoria Co.E.S. Marche (Conducenti Emergenza Sanitaria) che ha visto la partecipazione di oltre 100 associati provenienti da tutte le Marche. Oltre al presidente Stefano Marconi hanno partecipato ed espresso vicinanza agli operatori: il vice presidente regionale Maurizio Mangialardi, il presidente regionale Dino Latini, il consigliere Giacomo Rossi e poi il presidente nazionale Co.E.S. Daniele Orletti. "Ci troviamo di fronte ad un cambiamento importante della sanità in cui il sistema di emergenza territoriale 118 è in forte affanno - ha affermato il presidente Marconi - Auspichiamo la ripresa del tavolo tecnico di confronto tra le parti per arrivare celermente a un ammodernamento non più rinviabile". Per il presidente nazionale Daniele Orletti gli autisti soccorritori, oltre a condurre e mantenere in piena efficienza i mezzi di soccorso, sono anche in prima linea a fianco degli operatori sanitari, infermieri e medici e, nei mezzi di soccorso di base insieme ai soccorritori, hanno un ruolo e una responsabilità che imporrebbe una piena regolamentazione delle attività, delle competenze e dei percorsi formativi necessari a garantire standard di qualità adeguati e propedeutici allo svolgimento dell’attività di soccorso, ovvero il profilo professionale. "A bordo di tutti quei mezzi di soccorso che vediamo correre lungo le nostre strade 365 giorni l’anno H24 c’è sempre un Autista Soccorritore – commenta Marcello Evangelista Segretario Regionale UIL FPL presente all’Assemblea – quello che cerchiamo di fare noi come Organizzazioni Sindacali è di far ottenere prima possibile il riconoscimento del profilo professionale a tutela degli operatori stessi". Alessandro Mancinelli, segretario provinciale Fp Cisl ha assicurato l’impegno del suo sindacato.

