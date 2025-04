"Le ringhiere senza manutenzione. Non sono un bel biglietto da visita"

Diventa sempre più difficile gestire un territorio come quello del comune di Grottammare, ma le segnalazioni dei cittadini che vorrebbero vedere la città sempre in ordine, arrivano con una certa frequenza. L’ultima riguarda le ringhiere delle rotonde sul lungomare sud, che sono arrugginite e senza alcune manutenzione. "Sono state realizzate una ventina di anni fa – ci scrive un lettore – e viste in queste condizioni non sono un biglietto da visita per i nostri turisti. Basterebbe mettere a lavoro un paio di persone capaci di applicare i moderni componenti che combattono la ruggine e riverniciano il materiale per risolvere il problema senza andare incontro a spese eccessive. In questo modo avrebbero ancora una decina di anni di vita". In effetti, le ringhiere sono allo stremo, logorate dalla salsedine e rischiano di soccombere se non si adottano adeguati provvedimenti. Al momento, d’altronde sembra improponibile la loro sostituzione considerati i costi. Un simile intervento richiederebbe anche la sistemazione delle scalinate che dalla passeggiata a mare scendono sulla spiaggia. Secondo una prima stima non basterebbero 50-60 mila euro. Meglio, quindi, fare un intervento di manutenzione importante con qualche migliaia di euro, se fatto in economia, con gli operai del comune, così come la vede il nostro lettore.

L’assessore alle manutenzioni e sicurezza urbana, Bruno Talamonti dice che c’è bisogno di fare maggiori investimenti. "A grandi spanne – dice Talamonti – se dovessimo prevedere di rimettere in ordine il 60-70% della città, a livello di ringhiere, marciapiedi, strade e quant’altro, servirebbero sui 5 milioni di euro. Quest’anno abbiamo messo 250 mila euro di avanzo di amministrazione e per il prossimo anno contiamo di arrivare a 6/700 mila euro. Intanto per la Pasqua abbiamo messo ordine su tutte le spiagge da nord a sud".

Marcello Iezzi