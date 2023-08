"Le risse tra giovani e quel disagio dimenticato"

Cara lettrice, i giovani, a parlarci, sono davvero sorprendenti. Hanno risorse e capacità, sogni e speranze. Basta pensare alle centinaia di ragazzi che si sono impegnati in maniera volontaria per far funzionare il palio, hanno fatto i camerieri, i cuochi, i paggi o i cavalieri, hanno fatto qualunque cosa per far sì che tutto fosse perfetto.

Poi ci siamo noi adulti che dobbiamo dare loro l’esempio, che ci accapigliamo per un parcheggio mancato, che ci insultiamo ad ogni occasione, che litighiamo con gli insegnanti, con i parenti, con i vicini di ombrellone.

E poi ci sono i giovani feriti che hanno bisogno di aiuto e nessuno che tende una mano, i grandi si sono arresi e si dimostrano stanchi e demotivati.

È difficile così trovare la strada, dare sicurezza a chi giustamente chiede di uscire in serenità e di veder i figli tornare a casa sani e salvi.

Affrontiamo il disagio dove c’è, ma diamo merito ai nostri ragazzi che spesso sono molto meglio di come li dipingiamo, meglio persino di noi che siamo bravissimi a giudicare.