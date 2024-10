Le roulotte assediano il parcheggio

Finalmente potrebbero arrivare i dissuasori per impedire l’arrivo di camper e roulotte nella zona dello stadio Riviera delle Palme. Dopo l’ennesima occupazione da parte di gruppi di nomadi, giunti lunedì scorso e ancora presenti con alcuni motorhome alle spalle della curva nord dello stadio, le pressioni di lavoratori e residenti della zona sembrano aver spinto il Comune e la polizia locale ad agire. La proposta in esame è l’installazione di limitatori di altezza al varco di viale dello Sport, verso la strada a nord dello stadio. Questi dissuasori, vere e proprie barriere di metallo, impedirebbero l’accesso a mezzi più alti di un’automobile, come camper e roulotte, mettendo fine all’annoso problema degli accampamenti abusivi. La richiesta di intervento non è nuova: da tempo si segnalano occupazioni irregolari nell’area, spesso trasformata in campeggio improvvisato.

Situazioni che creano disagi, non solo dal punto di vista dell’ordine pubblico, ma anche per la sicurezza e la fruibilità della zona sportiva. Gli episodi si sono ripetuti con frequenza, l’ultimo solo due settimane fa, rendendo urgente una risposta concreta. La presenza di queste comunità nomadi, pur temporanea, ha portato disagi sia a chi lavora nei dintorni sia a chi frequenta lo stadio per eventi sportivi e attività ricreative. Limitare l’accesso con dissuasori potrebbe finalmente restituire decoro e sicurezza alla zona, evitando nuove occupazioni e permettendo una migliore gestione degli spazi pubblici.