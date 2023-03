Le rubano la macchina alle 7 del pomeriggio

I carabinieri di Grottammare stanno svolgendo indagini sull’ennesimo furto di auto avvenuto lungo le strade della città. Nel pomeriggio di lunedì è sparita una Ford Focus colore grigio, che la proprietaria aveva parcheggiato in via Garibaldi in direzione del Cafè del Mar. Il furto è stato scoperto poco dopo le 19 e nonostante l’orario e il movimento di fronte al bar sempre molto frequentato, nessuno si è accorto di nulla. Alla proprietaria non è rimasto altro che recarsi in caserma per denunciare l’accaduto. Per la verità, ultimamente, sarà per la massiccia presenza di telecamere, il fenomeno è in flessione, ma ci sono stati momenti, negli anni passati, in cui i furti di vetture nelle zone più vicine al casello autostradale, erano diventati un vero e proprio allarme sociale. Non sono bastati gli arresti di intere bande di delinquenti che arrivavano dalla Puglia, in particolare Cerignola e S. Severo, per porre un freno al fenomeno. Quello compiuto lunedì è stato un furto isolato e in orario pomeridiano, contrariamente ad altri blitz notturni e quasi sempre multipli e questo potrebbe far ipotizzare una pista diversa.